Ярославль, 14 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Муниципальный фильтр на выборах губернатора Ярославской области будет снижен до 5%. Такое предложение будет внесено в Ярославскую областную думу Избирательной комиссией региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. В саму комиссию данное предложение внес врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. По действующему закону, «муниципальный фильтр» составляет 8%. Муниципальный фильтр — подписи депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах.

Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение снизить процент муниципального фильтра в феврале внесли в областную думу депутаты фракции КПРФ. 3 марта депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда, во время встречи председателя ЦИК Эллы Памфиловой с руководством «Парнаса» также поднимал вопрос о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора Ярославской области. Тогда глава Центризибркома ответила ярославскому депутату, что региональный парламент вправе это сделать.

Также на заседании была утверждена поправка об увеличении избирательного фонда на выборах губернатора до 50 млн рублей. Одобренные на заседании Избирательной комиссии Ярославской области поправки будут внесены в Ярославскую областную думу, где их должны обсудить и принять депутаты. Вряд ли стоит сомневаться, что они будут приняты.

Как уже сообщало ИА REGNUM о своем участии в выборах губернатора уже заявили временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миронов, не исключил своего участия и бессменный депутат Государственной Думы, председатель регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Грешневиков. Федеральный политсовет «ПАРНАСа» заявил о том, что партия выдвинет на губернаторские выборы депутата регионального парламента Сергея Балабаева. Своего кандидата намерена выдвинуть и КПРФ.