Киев, 14 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не может торговать с предприятиями, которые были национализированы властями Донецкой и Луганской Народных Республик. Соответствующее заявление Порошенко опубликовано сегодня, 14 марта, пресс-службой президента Украины.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

«После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими «конфискованными» предприятиями. Мы не будем позволять ни одной их деятельности», — сказал Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Также Порошенко заявил, что у украинских властей есть «сценарий», по которому предлагается полностью отрезать территории ДНР и ЛНР от оставшейся Украины и закрыть границу по линии фронта.

Ранее, в ходе встречи с министрами иностранных дел Польши и Великобритании, Порошенко заявил, что будет требовать расширения санкций против тех, кто якобы «украл» предприятия в Донбассе.

Напомним, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко с 1 марта ввел внешнее управление на почти 40 предприятиях, расположенных на территории ДНР, но находящихся в украинской юрисдикции. Также Захарченко заявил о начале процесса национализации этих предприятий.

Такому решению предшествовало установление украинскими радикалами блокады Донбасса. Группы украинских радикалов полностью перекрыли железнодорожное сообщение между народными республиками Донбасса и оставшейся Украиной. Украина лишилась почти трети необходимого ей угля, который поставлялся из ДНР и ЛНР. Республики Донбасса также понесли урон от блокады, так как лишились рынков сбыта. Было решено переориентировать экспорт на Россию.