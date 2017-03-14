Нижний Новгород, 14 марта, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В парках Нижнего Новгорода насчитали около 100 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, об этом заявил председатель комиссии по экологии Михаил Кузнецов.

Pixabay.com Мусорная свалка

«Нам не понятна позиция контролирующих и надзирающих органов. Смысл не в том, чтобы считать свалки, а в том, чтобы наказать и отобрать транспортные средства у тех, кто их создает. Поэтому мы хотим совместно с ОНФ, Молодежной палатой запустить проект в рамках города, который не будет стоить ничего, но он поможет контролирующим органам эту тему не замалчивать, а активно действовать. Если есть желание, надо прямо сегодня поехать и начать задерживать нарушителей, а мы можем рассказать где их искать», — заявил Кузнецов.

На заседание комиссии был вынесен вопрос о реализации «Концепции развития нижегородских парков и скверов». Документ был готов еще ноябре 2016 года и отражает более 50 критериев, которым должен соответствовать парк: наличие экологических дорожек, регламентированные правила для инвесторов, ландшафтный дизайн, сохранение уголков природы, возможности для проведения культурно массовых мероприятий.

«Сегодня ни один парк Нижнего Новгорода этим нормам уже не соответствует. Но концепция не является нормативным документом, это видение развития парков, которое сформировано комиссией по экологии, экологами, общественными организациями, департаментом культуры, — говорит Кузнецов. — Концепция должна лечь в основу муниципальной программы, под которую будут выделены средства, чтобы мы, наконец, начали благоустройство и озеленение муниципальных парков, скверов и жили в красивом городе. Эти средства пока не заложены в городской бюджет, но программа станет хорошей формой, с которой мы можем идти в правительство Нижегородской области, правительство РФ, к грантодателям, чтобы получить средства на ее финансирование».

По словам депутата, программа должна помочь упорядочить работу инвесторов, создать для них прозрачные понятные правила, чтобы инвестор мог понимать, для чего и как он приходит в парк, на какие сроки и условия: «Мы надеемся, что программа развития нижегородских парков и скверов будет разработана в 2017 году, чтобы под грядущие мероприятия мы могли получить деньги не только из бюджета города, но и из других источников».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня у Нижнего Новгорода нет денег на разработку программы развития городских парков города.

Администрация города уже согласовала концепцию развития парков, разработчиком которой выступило ООО «Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд». Однако, сроки разработки соответствующей муниципальной программы пока не определены из-за отсутствия необходимого финансирования. Денег нет ни на разработку самой программы, ни на мероприятия, которые будут в ней прописаны.

Концепция развития парков и скверов Нижнего Новгорода была представлена на заседании городской думы в ноябре 2016 года. Она предполагает сохранение парков и расширение их территорий, ограничение прав инвесторов, ландшафтные и экологические работы.

Документ должен обеспечить условия развития городских парков и повышение уровня их комфортности. Планировалось, что мероприятия начнут постепенно реализовываться с 2017 года, но этого не происходит из-за отсутствия денег.