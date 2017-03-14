Астрахань, 14 марта, 2017, 16:53 — ИА Регнум. «В целом скоординированные действия федеральных и региональных органов власти позволили не допустить в Южном федеральном округе террористических актов». Об этом на сегодняшнем выездном заседании заявил секретарь Света Безопасности РФ Николай Патрушев, подводя итоги реализации решений, принятых в мае прошлого года на совещании в Астрахани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Астраханской области 14 марта. Так, была предотвращена подготовка к двум терактам. Зарегистрировано 119 преступлений террористического характера, 110 преступлений экстремистской направленности.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Патрушев также доложил о том, что для нейтрализации угроз энергетической безопасности в ЮФО была проведена инвентаризация объектов ТЭК, их дополнительное обследование, актуализированы паспорта безопасности. Кроме того, раскрыто 16 групповых преступлений, 107 лиц привлечены к уголовной ответственности.

С учётом приближающегося летнего оздоровительного сезона и проведения в текущем году кубка конфедерации секретарь Совбеза РФ рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение мер антитеррористической защищённости санаториев, курортов, детских здравниц, стадионов.

Он отметил, что проверки в ЮФО выявили факты попустительства при обеспечении антитеррористической защищенности данных объектов, слабую квалификацию персонала и низкую исполнительскую дисциплину некоторых должностных лиц, плохой контрольно-пропускной режим. Эти недостатки, по его словам, необходимо устранить.

Также на сегодняшнем совещании впервые были рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов власти по обеспечению продовольственной безопасности.

Секретарь Совбеза отметил, что на долю Южного федерального округа приходится 18% валового сбора всего урожая страны. Вместе с тем, уровень самообеспеченности населения ЮФО продуктами питания остаётся неравномерным. Особую тревогу вызывает недостаточность обеспеченности рядом продуктов питания в республиках Адыгея, Крым и городе Севастополь.

Среднедушевое потребление молока в ЮФО ниже рекомендуемых норм. В ряде регионов наблюдается также снижение производства колбасных изделий, муки. Неудовлетворительная ситуация складывается на продовольственном рынке, здесь, по-прежнему, велика зависимость от импортного пищевого производства и компонентов. Усугубляется ситуация с фальсификацией контрафактов и участившимися случаями незаконного оборота продовольственных товаров, запрещённых к ввозу в РФ.

К факторам, способным составить угрозу продовольственной безопасности страны, секретарь Совбеза причислил низкий уровень обеспеченности семенами отечественной селекции, зависимость от импорта по некоторым видам агрокультур, слабую племенную базу животноводства, низкое качество российского сельхозоборудования, недостаточную господдержку мелиорации земель, неудовлетворительное состояние сельхозугодий, слабый ветеринарный контроль.

На совещании были выработаны меры по обеспечению продовольственной безопасности в регионах ЮФО.

Как сообщало ИА REGNUM, выездное совещание в Астрахани 14 марта с руководителями регионов ЮФО и ряда федеральных министерств и ведомств провёл секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым.