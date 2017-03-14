Москва, 14 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Говорить о том, что рубль продолжат крепнуть, неверно — уже до конца недели российская валюта может провалиться относительно доллара ниже отметки 60. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 марта ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя заявление главы МЭР Максима Орешкина о том, что рубль на сегодняшний день остается крепче фундаментальных значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Действительно, курс российской валюты, исходя из текущего состояния новостной и макростатистической конъюнктуры, несколько завышен. С другой стороны, говорить о том, что ситуация на валютном рынке не меняется, и рубль продолжает крепнуть, так же неверно. За прошлую неделю основной катализатор девальвации рубля — нефть просела более чем на 8%, преодолев поддержку на уровне 55 долларов за баррель. Рубль также отступил, пропустив вперед своих валютных оппонентов», — рассказывает эксперт.

Эксперт предсказывает рост волатильности российской валюты в ближайшей перспективе. «То, что мы до сих пор не увидели пару доллар/рубль выше 60,00 — это следствие только одного: желания трейдеров посмотреть, хватит ли у нефтепродавцов сил наскоком затащить актив ниже 50 долларов за баррель, а у ФРС — решительности снова поднять ставки. Поскольку первое и второе может произойти уже до конца этой недели, советую готовиться к росту волатильности и по рублю, рискующему провалиться ниже отметки 60,00 в сопоставимые сроки», — говорит он.

Курс российской валюты на сегодняшний день по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он также указал на низкие темпы инфляции.

«Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому, что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется», — говорит министр. При этом он не назвал сроков, когда курс рубля может прийти в соответствие с фундаментальными факторами — по его мнению, это будет зависеть от состояния платежного баланса.