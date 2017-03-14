Тегеран, 14 марта, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Организации оборонной промышленности (ООП) Ирана прошла презентация нового танка «Карар», сообщает «Военное обозрение».

M-ATF Иранские танки на параде

Руководство иранского военного ведомства заявляет, что новый танк создан «исключительно силами иранского оборонно-промышленного комплекса». Сообщается, что серийное производство нового танка запущено на базе промышленного комплекса «Бани Хашем» в провинции Луристан.

По заявлениям иранских СМИ, новый танк «Карар», что в переводе на русский язык означает «Атакующий», оснащен самыми современными системами защиты, связи, управления огнем, средствами обнаружения и подавления. Сообщается, что танк «Карар» способен поражать статичные и движущиеся цели в любое время суток, а также может преодолевать самые разнообразные препятствия.

На презентации боевой машины нового поколения, министр обороны Исламской республики Иран Хосейн Дехган заявил, что танк представляет собой «символ мощи Вооруженных сил Ирана» и не уступает по боевым возможностям российскому танку Т-90.

Стоит отметить, что эксперты выражают сомнение в возможностях Ирана не только разрабатывать, но и производить современную бронетанковую технику. На данный момент в Иране существует завод по лицензионному производству советских танков Т-72С.

Предыдущий образец иранского танка под обозначением «Зульфикар» был создан именно на базе советского танка Т-72.

Кроме того, нет достоверной информации о существовании в Иране собственной школы танкостроения и разработки сопутствующих систем вооружения и защиты.