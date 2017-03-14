Москва, 14 марта, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В регионах России начался яровой сев. По состоянию на 13 марта яровой сев проведен на площади 320,9 тыс. га или 0,6% к прогнозу (в 2016 году — 546,5 тыс. га), сообщили в Минсельхозе РФ.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Весенние полевые работы проходят в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Южном федеральном округе сев проведен на площади 256,5 тыс. га или 4,1% к прогнозу (в 2016 году — 357 тыс. га), в Северо-Кавказском федеральном округе — 64,1 тыс. га или 3,6% к прогнозу (в прошлом году — 189,5 тыс. га).

Раньше среднемноголетних сроков к подкормке озимых приступили Белгородская, Воронежская, Курская и Саратовская области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в 2017 году планируется увеличить площади обрабатываемых сельхозземель. Впервые за 15 лет вся посевная площадь в России превысит планку в 80 млн гектаров — это плюс 523 тысяч.

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Напомним, в 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна — 123 млн тонн, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2015 году — 108,1 млн тонн).