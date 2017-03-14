Ярославль, 14 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В Ярославле начался процесс по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко, которого обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Wikipedia.org Банкомат Сбербанка

Даниленко обвиняется в том, что по просьбе Сбербанка организовал перевод сотрудников 39 медицинских учреждений Ярославля и Ярославской области на «зарплатный проект» «Сбербанка». Как следует из обвинительного заключения, в 2015 году с такой просьбой к Даниленко обратился начальник управления прямых продаж Ярославского отделения №17 Сбербанка Пименов.

Сотрудничество было «взаимовыгодным» — Сбербанк обещал помочь как лично Ростиславу Даниленко, так и в его профессиональной деятельности. Даниленко курировал социальную сферу, и Сбербанк оказал спонсорскую помощь ярославскому баскетбольному клубу «Буревестник» в размере 5 млн рублей. Эти деньги пошли в том числе на приобретение электронного табло.

Кроме того, самому Ростиславу Даниленко был одобрен и выдан кредит на приобретение жилья в размере 12 млн рублей. Потерпевшими по делу были признаны банки, которые ранее обслуживали медиков учреждений, перешедших на получение зарплаты в Сбербанк: ВТБ-24 и Промсвязьбанк. Всего карточки Сбербанка благодаря договоренности чиновника и банка получили более 9 тысяч работников бюджетной сферы.

Кроме того, Даниленко обвиняется в мошенничестве, а именно незаконном получении денег за содействие в получении разрешений на строительство. В этой сфере зампред правительства действовал совместно с заместителем мэра Ярославля Леонидом Комаровым, уголовное дело которого сейчас также рассматривает суд.

Обвинение просит назначить наказание Ростилаву Даниленко в виде 4 лет лишения свободы.