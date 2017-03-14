Москва, 14 марта, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию ООО «Эппл Рус», которая является дочерней структурой американской технологической корпорации Apple, виновной в координации цен на iPhone 5 и 6 поколений на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал сегодня, 14 марта, заместитель главы ФАС Андрей Цариковский по итогам заседания комиссии ФАС.

Kārlis Dambrāns IPhone 5 и iPhone 6

Он рассказал, что комиссия ФАС рассмотрела материалы дела, всесторонне изучила их и пришла к выводу, что, действительно, имела место незаконная координация экономической деятельности со стороны компании ООО «Эппл Рус».

В итоге ООО «Эппл Рус» признано виновным в нарушении части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», что выразилось в осуществлении координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Apple iPhone, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны моделей iPhone5s, iPhone5c, iPhone6, iPhone6 Plus, iPhone6s и iPhone6s Plus.

При этом Цариковский отметил, что ФАС не будет выдавать ООО «Эппл Рус» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, так как эта компания уже прекратила незаконную координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов iPhone.

Стоит отметить, что российское представительство компании Apple давно находится в поле зрения ФАС из-за многочисленных нарушений российского законодательства.

Так, в декабре прошлого года ФАС возбудило в отношении ООО «Эппл Рус» дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Причиной возбуждения дела стал случай с одним из владельцев iPhone SE с памятью 64 Гб. Молодой человек обратился в авторизованный сервисный центр Apple с просьбой отремонтировать поврежденный экран смартфона. Однако в центре ему отказали и предложили полностью заменить аппарат, доплатив 22 200 рублей. Сам iPhone SE с памятью 64 Гб на тот момент стоил 39 990 рублей.

Согласно российскому законодательству, владелец телефона должен иметь возможность отремонтировать его в течение срока службы, а он составляет в случае с iPhone SE не менее десяти лет. Однако компания нарушает эту законодательную норму тем, что просто не поставляет в Россию необходимые для ремонта детали, и в связи с этим предлагает заменить телефон с существенной доплатой, даже если поломка незначительная.