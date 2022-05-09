Калуга, 14 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Порядка 100 тысяч калужан получили различную социальную помощь в 2016 году, заявили 14 марта на очередном заседании комитета по вопросам социального развития городского парламента Калуги под председательством депутата Марины Ставиской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на оказание помощи из федерального, областного и городского бюджетов было затрачено 1,53 миллиардов рублей.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На заседании

Так, 156 миллионов рублей было выделено управлению калужского троллейбуса в качестве компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров. Единовременное социальное пособие было предоставлено 1852 гражданам на общую сумму 9 453 000 рублей.

Для оказания социальной помощи калужанам в 2017 году из федерального бюджета выделят 521,8 миллиона рублей, из областного — 908,4 миллиона рублей, из городского 189,2 миллиона рублей.

На совещании также была затронута тема организации питания в общеобразовательных учреждениях Калуги. Бесплатно, за счет средств городского бюджета горячим питанием (завтраком и обедом) обеспечиваются 15 160 учащихся, а завтраками — 14 386 школьников младших классов.

Бесплатными завтраками и обедами обеспечиваются дети из малообеспеченных семей, в том числе многодетных, размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, установленной постановлением городской управы, а также дети-инвалиды.

С целью повышения качества школьных завтраков и обедов, руководство управления образования планирует обратиться к полномочному представителю президента России в ЦФО Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в 44 Федеральный закон, на основе которого заключаются договора с оператором питания. Депутаты и руководство калужского городского управления образования сошлись во мнении, что главным критерием при отборе участников конкурса должно быть качество продуктов и квалификация оператора, а не наиболее низкая цена.

Депутат Александр Окунев выступил с предложением обратиться в Роспотребнадзор и инспекцию по труду и проверить деятельность участника конкурса по отбору оператора школьного питания ООО «Группа компаний «Fusion Management», работа которого, по некоторым данным, вызывает вопросы у руководства региона. Члены комитета поддержали предложение.

Обсудили депутаты и вопрос строительства спортивных площадок на территории Калуги. В 2017 году планируется начать строительство спортивного комплекса на территории сквера Волкова. На первом этапе будет возведено футбольное поле, беговые дорожки, сектора для занятия лёгкой атлетикой и необходимая инфраструктура. На втором этапе планируется строительство четырёх теннисных кортов, площадок для игры в волейбол и баскетбол. В настоящее время завершены проектно-изыскательские работы по первому этапу строительства. Стоимость работ по первому этапу составит 90 миллионов рублей.

Также в 2017 году на территории спортивной площадки школы №7 планируется замена покрытия на материалы нового образца. Стоимость работ составит пять миллионов рублей.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос содержания и текущего ремонта спортивных площадок. Спортивные площадки планируется содержать силами МАУ «Дирекция спортивных сооружений», однако в городском бюджете не предусмотрено средств на такие работы. Председатель думского комитета Марина Ставиская предложила руководству управления физической культуры, спорта и молодёжной политики просчитать сумму, необходимую на текущий ремонт, а затем депутаты планируют обратиться к городскому голове Калуги с предложением выделить необходимую сумму. Расходы можно покрыть за счет средств, сэкономленных при проведении конкурсных процедур и образовавшихся в результате увеличения доходной части бюджета.

Депутат Александр Окунев обратился к руководству управления физической культуры и спорта с предложением организовать соревнования по волейболу среди калужских территориальных общин. По его мнению, это поможет сплотить жителей разных микрорайонов и будет способствовать развитию массового спорта в городе. В дальнейшем планируется провести соревнования между активистами ТОСов и по другим видам спорта, а в перспективе организовать спартакиаду территориального общественного самоуправления.