Краснодар, 14 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Краснодаре власти намерены развивать две перспективные рекреационные зоны — набережную реки Кубань и систему Карасунских прудов. Займется этим специальная рабочая группа, которую планируется создать в ближайшее время. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в администрации кубанской столицы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Krd.ru Река Кубань

Специалистам предстоит, прежде всего, разобраться с принадлежностью земельных участков, попадающих в границы этих территорий — какие из них находятся в муниципальной, частной собственности или аренде, на каких условиях и с каким целевым назначением. По словам мэра города Евгения Первышова, в перспективе эти территории должны стать знаковыми рекреационными зонами краевого центра — местами комфортного массового досуга и отдыха горожан.

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«Нам необходимо полное понимание того, в чьей они находятся собственности, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать и реализовывать с правообладателями наши планы по обустройству там зон комфортного пребывания горожан», — пояснил градоначальник.

Предложения по проектам развития уже есть. Речь идет о создании единой набережной на всем протяжении реки Кубани — от Юбилейного микрорайона до парка им. 30-летия Победы и единой зеленой зоны вдоль каскада Карасунских прудов в Комсомольском и Пашковском микрорайонах краевого центра.

Напомним, разговоры о реконструкции существующей набережной с ее продлением, формированием прогулочного пространства и комплексным благоустройством на всем протяжении береговой полосы — от Затона вдоль всего Юбилейного микрорайона велись еще в июне 2014 года. Тогда, как сообщала местная администрация, по поручению главы города Владимира Евланова уже начали прорабатывать концепцию развития набережной Кубани с выполнением берегоукрепительных работ, реконструкцией существующих участков и созданием набережной там, где ее нет.

Протяженность линии набережной вдоль Кубани от Дворца спорта «Олимп» до Рождественского парка составляет порядка 7,8 тыс. метров. По предварительным расчетам, на данном участке требовалось вымостить плиткой около 46,8 тыс. кв. м пешеходной зоны, установить 260 скамеек, 312 светильников и высадить около 400 саженцев деревьев.

Что касается Карасунских прудов, то концепцию из реконструкции, как заявляли власти, мэрия Краснодара разработала летом 2015 года. Активный поиск инвесторов планировалось начать в 2016 году. В перспективе пруды должны стать пригодными для купания горожан. Также, по замыслу, они будут включать обширную рекреационную зону.

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Система Карасунских прудов окончательно сложилась в 2000-е годы. Реконструкция водоемов началась в 2007 году. В процессе реконструкции была построена специальная насосная станция, которая закачивает воду в систему прудов. Все десять прудов, разделенные дамбами, в процессе реконструкции были соединены друг с другом проложенными под землей трубами. Вода перетекает по ним от первого до десятого пруда по каскадному принципу.