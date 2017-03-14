Москва, 14 марта, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В России есть серьезный тренд на замедление инфляции, и это должно стать аргументом для снижения ключевой ставки ЦБ, потому что именно она препятствует ослаблению рубля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 марта начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя слова главы МЭР Максима Орешкина о том, что рубль на сегодняшний день остается крепче фундаментальных значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Относительно нефти рубль действительно немного переоценен, потому что нефть снизилась почти до 50 долларов, а рубль упал незначительно от стоимости нефти — при нынешней стоимости нефти он должен стоить дешевле. Для ослабления рубля есть препятствия, несколько факторов — во-первых, продолжается так называемый керри-трейд — иностранцы покупают ОФЗ достаточно много, покупают рублевые активы по-прежнему. Но главное препятствие для ослабления рубля — высокая ключевая ставка ЦБ», — считает эксперт.

Высокая ставка не дает рублю достаточно сильно скорректироваться даже несмотря на падение нефти, констатирует Суверов. «Рубль может начать большее снижение, если ЦБ все-таки снизит в ближайшие месяцы ключевую ставку», — сказал аналитик, подчеркнув, что после повышения ставки ФРС уменьшение разницы в ставках даст рублю больше ослабнуть относительно доллара.

«ЦБ учитывает прежде всего инфляционные ожидания, а, судя по статистике Росстата, есть даже риски небольшой дефляции. Поэтому я думаю, что сейчас будет давление на ЦБ — есть аргументы для регулятора, чтобы он мог ускорить снижение ставки. Но это не потому что Орешкин так заявляет, а потому, что есть тренд на замедление инфляции в России, и инфляционные ожидания снижаются тоже», — заключил он.

Курс российской валюты на сегодняшний день по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он также указал на низкие темпы инфляции. «Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому, что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется», — говорит министр.