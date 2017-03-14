Оренбург, 14 марта, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Оренбурге вынесен приговор по одному и самых громких дел — заказу убийства крупного бизнесмена. Экс-депутат Законодательного собрания Оренбургской области Виктор Иоаниди и его пособник Борис Лушников признаны судом первой инстанции виновными в подготовке заказного убийства предпринимателя Джурата Давидова.

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM, пресс-секретарь Ленинского районного суда Оренбурга Юлия Глухова, Иоаниди приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима, ограничением свободы на год и штрафу в 200 тыс. рублей, Лушников — к восьми годам и двум месяцам, с ограничением свободы также на год, штрафу в 150 тыс. рублей.

Стоит отметить, что желающих присутствовать на оглашении приговора по резонансному делу было намного больше, чем мог вместить судебный зал. Оглашение приговора длилось примерно пять часов. По данным портала ria56.ru, главный фигурант уголовного дела несколько дней назад перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием и был вынужден стоять, опираясь на трость.

Напомним, что во время его вынесения Виктору Иоаниди стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи и подсудимого госпитализировали. Судья принял решение возобновить оглашение резолютивной части в отсутствии одного из обвиняемых.

«Суд заслуженно признал виновными и приговорил к наказанию в виде длительного лишения свободы осужденных, которые обвиняются в организации приготовления и пособничестве в приготовлении убийства, в том числе, потерпевшего и членов его семьи, включая малолетних детей», — заявил журналистам после вынесения приговора старший прокурор Сергей Челышев.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, по версии следствия, бизнесмен Иоаниди с целью устранения конкуренции и раздела сфер влияния бизнеса, решил убить одного из крупных предпринимателей, а также членов его семьи, в том числе двух малолетних детей. С этой целью он приискал в качестве соучастников нескольких лиц из числа знакомых, поручил подготовку преступления, обещал денежное вознаграждение и участие в захваченном бизнесе.

На протяжении нескольких месяцев участники сговора разрабатывали различные планы и способы совершения преступления. Первоначально нанятый киллер, не желая в действительности совершать убийство, но опасаясь негативных последствий для себя со стороны иных участников преступления, сообщил о подготовке убийства потенциальной жертве и в правоохранительные органы.

После того, как организатором преступления был подыскан другой исполнитель, 24 января 2015 года исполнитель прибыл к месту жительства заказанного предпринимателя в городе Оренбурге, для разведки местности, где был задержан сотрудниками полиции. Затем в областном центре задержали всех соучастников.

Отметим, что подсудимые не признали свою вину. Не исключено, что приговор будет обжалован.