Ткачев: Россия разрешила ввоз дефицитных овощей из Турции
Москва, 14 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации разрешили к ввозу только дефицитные овощи из Турции. Об этом, как передает НТВ, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
«Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют (на рынок РФ), более того, они дефицитны для нас, — говорит министр. — По другим овощам рынок по-прежнему закрыт».
При этом Ткачев добавил, что запрет на ввоз в страну таких овощей, как огурцы и помидоры, по-прежнему остается в силе.
«Непосредственно по помидорам и огурцам позиция Минсельхоза, союза овощеводов и бизнеса, — говорит министр сельского хозяйства РФ. — Мы понимаем прекрасно, что эту нишу должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства».
Напомним, 10 марта 2017 г. в пресс-службе правительства России сообщили, что запрет на поставку гвоздики, лука, цветной капусты и капусты брокколи из Турции снят по решению российского руководства.
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