Москва, 14 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Период крепкого рубля скоро закончится — на ослабление российской валюты сыграет и рост ставки ФРС, и рост добычи сланцевой нефти в США. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 марта аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя слова главы МЭР Максима Орешкина о том, что рубль остается более крепким, чем это следовало бы из фундаментальных значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Аналитик напомнил, что 15 марта состоится заседание ФРС США, и практически ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что ставка будет повышена. «Инвесторы на валютном рынке со вчерашнего дня заняли выжидательную позицию. Процентная ставка по федеральным фондам, вероятно, будет повышена до 1%. Вчера вышли данные по аукциону 3-х и 6-и месячных казначейских векселей США, требуемая доходность по ним выросла. Также мы видим сдвиг по всей кривой доходностей американских облигациях», — говорит он.

Другим важным фактором, который должен ослабить рубль, является рост добычи сланцевой нефти, говорит эксперт. «Рост добычи сланцевой нефти будет давить на рубль. Кроме того, негативное воздействие на российскую валюту окажет также обсуждение странами ОПЕК+ снятие ограничения на добычу во втором полугодии. Также стоит упомянуть угасающую надежду на стабилизацию отношений России и США, что также сыграет на ослабление рубля», — добавил аналитик.

Словесные интервенции не первый раз пытаются работать на понижение российской валюты, и напоминает аналитик. «Ранее об этом же сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Безусловно, такие интервенции играют роль внутренних негативных факторов, направленных против укрепления валюты», — сказал он.

В ближайшее время валютная пара доллар/рубль продолжит реализовывать волну роста с ориентиром на 60−61 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

Курс рубля на сегодняшний день по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. «Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется», — говорит министр.