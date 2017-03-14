Киев, 14 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Пьяный военнослужащий ВСУ расстрелял двух сослуживцев, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в Луганске, передает ИА «Новороссия».

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Марочко сообщил, что украинский солдат распивал спиртные напитки вместе с сослуживцами. Однако, после перебранки солдат достал автомат и застрелил двух военнослужащих своей 54-й бригады.

Представитель добавил, что это не первый случай в украинской армии и что обычно такие происшествия скрываются от высшего командования ВС Украины.

Ранее Марочко сообщал, что бойцы радикальной националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли украинских солдат, в результате чего погибло двое украинских военных.

В начале января украинский силовик 54-й бригады, будучи пьян, также взялся за оружие. В результате солдат обстрелял 15 человек, из которых семеро погибло, остальные получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы ВСУ при попытке минирования «серой зоны» в районе населенного пункта Попасная подорвались на собственной мине. Двоих солдат ранило, один погиб.