Рим, 14 марта, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 13 марта ЕС на 6 месяцев продлил санкции в отношении России. «Брюссель еще раз демонстрирует свою беспрецедентную глупость: пощечина Brexit ничему не научила, чтобы заставить ЕС опомниться. ЕС движется к пропасти», — пишет журналист Джованни Тротта на страницах онлайн газеты итальянских правых Secoloditalia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Следы

В статье сообщается, что ЕС продлил еще на шесть месяцев санкций в отношении России из-за украинского кризиса. Санкции, которые были введены в марте 2014 года, включают в себя замораживание активов и запрет на въезд в отношении 150 лиц и 37 организаций, которые «подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». Ограничительные меры будут действовать, по крайней мере, до 15 сентября.

«Анализ ситуации не оправдывает изменение в режиме санкций», — говорится в заявлении брюссельской бюрократии. В список санкционированных лиц входят граждане России и российские компании, а также «сепаратистские мятежники Крыма и Восточной Украины». Secoloditalia объясняет, что черный список является лишь одним из трех пакетов «независимых санкций ЕС». Экономические санкции затрагивают конкретные секторы российской экономики и обновляются каждые шесть месяцев, в настоящее время они в силе до июля 2017 г. «Кто-то должен объяснить Брюсселю, что Обамы больше нет, и что поэтому ЕС больше не нужно подчиняться Белому дому. Кроме того, ЕС мог бы также узнать о причинах конфликта на Украине, а не принимать за чистую монету причины, о которых говорит Вашингтон», — возмущен автор.

«И в то время как единственные, кто страдает от несправедливых и необоснованных односторонних санкций ЕС против Москвы, это итальянцы — экспортеры». В то же время накапливаются негативные суждения о ЕС: «После того, как 60 лет назад был подписан Римский договор, «риск политического паралича в Европе никогда не был так высок, и требует совместных ответных действий», — заявил 13 марта Игнацио Виско, директор Банка Италии на конференции в министерстве иностранных дел, выступая перед представителями иностранных посольств на территории Италии. «Нельзя игнорировать факт о том, что евроскептицизм растет, в таких условиях абсолютно необходима европейская интеграция. Внутренние разногласия в ЕС генерируют опасные центробежные силы», — подчеркнул Виско.

На баланс мировой экономики значительно влияет Brexit и выборы Трампа в США. Директор банка также подчеркнул, что высокие риски в среднесрочной перспективе в зоне евро и в Италии связаны с ростом климата неопределенности и пессимизма, семьи начинают экономить, а значит, для предприятий пока невозможен сбалансированный и экономический путь роста.