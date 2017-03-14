Эр-Рияд, 14 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. ОПЕК по итогам февраля этого года уверенно сократил объемы добычи нефти в рамках венских договоренностей. Причем члены картеля не просто следуют договоренностям, они их перевыполняют. Об этом говорится в мартовском докладе Организации стран-экспортеров нефти со ссылкой на вторичные источники.

U.S. Navy Танкер у нефтяного терминала

Так, в феврале суммарная добыча нефти членов ОПЕК оставила 31,958 млн баррелей в сутки, что меньшей по сравнению с январем на 139,5 тыс. баррелей в день. Наибольший спад добычи был зафиксирован в Саудовской Аравии, которая изначально брала на себя основные обязательства по уменьшению нефтепроизводства, а также в Ираке, ОАЭ и Анголе. Небольшой рост добычи черного золота произошел в Нигерии (на 58 тыс. баррелей в сутки). Однако этой стране в рамках венских договоренностей было разрешено наращивать добычу, так как спад производства здесь случился по независящим от нее причинам.

В целом доля ОПЕК в общемировой добыче сократила на 0,1% и составила 33,3%. Согласно предварительным данным картеля, суммарный объем нефтепроизводства в мире в феврале составил 95,88 млн баррелей в сутки, что на 0,21 млн баррелей меньше, чем в январе. Однако если сравнивать эти показатели с теми, что были год назад, то они почти не изменились.

Примечательно, что страны, подписавшие в конце прошлого года соглашение о сокращении объемов добычи нефти, по итогам февраля даже перевыполнили план — примерно на 10%. Нефтепроизводство в Саудовской Аравии уменьшилось до 9,797 млн баррелей в сутки, объем сокращений составил 68,1 тыс. баррелей ежедневно. Таким образом Эр-Рияд перевыполнил свои обязательства на 54%.

Ирак, вторая страна в ОПЕК по объемы производства этого энергоносителя, уменьшила добычу до 4,414 млн баррелей, то есть сокращения достигли 62 тыс. баррелей ежедневно. Объем выполнения соглашения в Ираке составил 70%. ОАЭ уменьшили добычу на 36,9 тыс. баррелей, до 2,925 мон баррелей, это 63% от обязательств страны по сокращению добычи. Ангола выполнила договоренности на 41%: уменьшила добычу на 18,2 тыс. баррелей, до 1,641 млн баррелей.

Что касается других членов ОПЕК, подписавших соглашение, то они тоже по итогам февраля выполнили договоренности более чем на 50% каждый. Например, Алжир в феврале выполнил обязательства по соглашению на 72%, Эквадор — на 85% (хотя ранее сообщалось, что Эквадор не выполняет свои обязательства), Габон — на 89%, Кувейт — на 98%, Катар — на 87%, Венесуэла — на 84%.

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Напомним, что 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК члены картеля приняли решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. 10 декабря к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они уменьшат свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в сутки, доля РФ — 300 тыс. баррелей в день. То есть в общей сложности 24 страны сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки, что, по их мнению, должно способствовать стабилизации ситуации на рынке после двух лет обвала нефтяных цен.

Как ранее писало ИА REGNUM, видя эффект от соглашения стран-производителей нефти на мировом рынке, они могут продлить действие сделки до конца 2017 года. По крайней мере такую возможность ранее озвучивали ряд стран, включая Россию, Иран. Об этом также говорил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Однако для окончательного принятия такого решения необходимо детально оценить влияние соглашения на стабилизацию нефтяного рынка, а это будет сделано только к июлю этого года.

Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 14 марта, заявил журналистам, что однозначной позиции относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти нет, и говорить о выработке единого мнения пока рано. Учитывая давление со стороны производителей сланцевой нефти в США, по поводу продления действия сделки существуют разные мнения, сказал Песков.

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Кроме того, по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, неопределенность с дальнейшими действиями ОПЕК и рост добычи в США сегодня оказывают значительное давление на нефтяные цены. Орешкин подчеркнул, что в настоящее время на нефтяные цены влияет сразу ряд факторов: агрессивный рост добычи в США, выдачи разрешений на бурение в Мексиканском заливе, слухи о возможном изменении тактики ОПЕК.