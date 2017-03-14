Анкара, 14 марта, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что дипломатический скандал с Нидерландами не может быть разрешен одними лишь извинениями со стороны Амстердама, сообщает Reuters.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

С таким заявлением президент Турции выступил на митинге в Анкаре, в ходе которого он обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в нападках на Турцию.

По мнению Эрдогана, Германия «ничем не отличается от Нидерландов», где на митинге в Роттердаме протестующих граждан Турции разгоняли с помощью водометов.

Президент Турции призвал не голосовать выходцев из Турции, имеющих германское гражданство, за правительство Меркель на предстоящих выборах в бундестаг.

Конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как Амстердам запретил проведение митингов с участием турецких министров. В ответ на это Анкара приостановила дипломатические отношения с Амстердамом.

Напомним, в начале марта некоторые города ФРГ также запретили проводить митинги с участием высокопоставленных турецких представителей. В ответ на данный запрет президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил правительство Германии с нацистами, в свою очередь, Берлин заметил, что митинги отменили муниципальные власти, на которые не распространяется влияние федеральных властей.