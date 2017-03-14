Москва, 15 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, Госдума рассмотрит на пленарном заседании во втором чтении законопроект о приоритете натурального возмещения по ОСАГО, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект был принят в первом чтении 14 декабря 2016 года. Он устанавливает приоритет ремонта поврежденного автомобиля над возмещением вреда в денежной форме.

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За полное уничтожение авто заплатят деньгами

Ко второму чтению был определен исчерпывающий перечень оснований для осуществления денежных выплат по ОСАГО. Это причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожение автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено инвалидам 1 и 2 группы. В том случае, если страховщик не может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам обязательного страхования, собственник автомобиля также может потребовать возместить ему ремонт машины деньгами.

Гарантии

Согласно поправкам, подготовленным депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, станция техобслуживания должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства гражданина за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, 12 месяцев.

Для ремонта — только новые детали

Для реализации закона будет создан реестр станций техобслуживания (СТО), сотрудничающих со страховыми компаниями. При этом будет предусмотрена возможность использования автомастерской, не включенной в реестр, если страховая компания согласна с тем, чтобы для ремонта использовалось именно эта СТО. При наступлении страхового случая ремонт может осуществляться на станции из реестра страховщика, либо на выбранной гражданином станции после ее согласования со страховой компанией. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей.

Максимальный срок ремонта составляет не более 30 рабочих дней со дня предоставления автомобиля на СТО. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения. Также в поправках установлено право ЦБ при неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному ремонту запретить страховой компании осуществлять натуральное возмещение на срок до одного года.

Новых полномочий ЦБ не дадут

В ходе работы над законопроектом предполагалось, что ЦБ будет иметь особые полномочия по введению в действие норм документа в отношении договоров ОСАГО, заключенных до вступления закона в силу. Планировалось, что ЦБ будет утверждать список регионов, где будет осуществляться подобное регулирование. Эту норму предполагалось ввести для исключения злоупотреблений на рынке ОСАГО в так называемых «токсичных» регионах. Однако в ходе работы над законопроектом эта норма исчезла из документа — предусматривается, что приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО будет действовать только в отношении вновь заключенных договоров.

На «автоюристов» обратят внимание правоохранителей

Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), по законопроекту состоялась серьезная дискуссия, на его рассмотрение приглашены представители Минфина и ЦБ. По словам главы комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), на рассмотрение Госдумы будет вынесен проект специального постановления по этому вопросу. В нем будет содержаться обращение к правоохранительным органам активизировать борьбу с так называемыми «автоюристами». Предполагается, что постановление будет рассмотрено вместе с законопроектом в третьем чтении, которое может состояться уже 17 марта.

Аксаков ранее пояснил, что «целью такого постановления будет привлечение внимания правоохранителей и представителей судейского корпуса к противодействию злоупотреблениями правом, которые получили широкое распространение в ОСАГО в последнее время».