Минск, 14 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в соглашение с РФ о создании единой системы ПВО поправки. Соответствующий указ опубликован на официальном правовом портале страны.

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О каких именно изменениях и дополнениях идет речь — в указе не уточняется. Лукашенко подписал указ 10 марта, опубликован он был 14 марта.

Документ вступает в силу с момента подписания. Он вносит поправки в Договор о совместной охране воздушной границы Союзного государства, который был подписан сторонами 3 февраля 2009 года.

В Минске 2 ноября 2016 года были подписаны уточнения к формулировкам в соглашении, в частности, понятие «угрожаемый период» был заменен на «период непосредственной угрозы агрессии». Тогда же в рамках заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.

Процесс формирования общей системы ПВО был завершен в 2016 году, Россия и Белоруссия перешли к совместным боевым дежурствам.

25 декабря Совет Федерации РФ ратифицировал российско-белорусское соглашение о создании единой системы ПВО Союзного государства. Данная система предназначена для охраны воздушных рубежей Союзного государства, разведки с целью предупреждения воздушного нападения противника, зенитно-ракетного прикрытия стратегических объектов.

Командующий системой назначается президентами России и Белоруссии по представлению министров обороны двух стран.