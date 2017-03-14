Ростов-на-Дону, 14 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум.



Minstroy.donland.ru Проект стадиона на левом берегу Дона

Один из проблемных объектов, который Ростовская область возводит к ЧМ-2018, будет доведен до ума. Продолжить масштабный проект «Акватория» регион намерен за 1,2 млрд рублей. Такая цена указана на сайте госзакупок, где объявлен электронный аукцион на проведение второго этапа строительства водноспортивного комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Согласно заказу министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона, исполнитель должен также провести инженерные коммуникации и обустроить территории восточного и западного подходов к футбольному стадиону «Ростов Арена». Стоит отметить, что речь идет об «объектах временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году».

На выделенные из региональной казны деньги нужно оснастить территорию электрическим освещением, установить камеры видеонаблюдения, временные здания и сооружения, очистить территорию от мусора, провести водопровод.

В документации срок окончания работ обозначен 1 ноября 2017 года.

Читайте также: Новая жизнь гребного канала «Дон»: кузницу спортивных кадров модернизируют

В Ростовской области создадут центр подготовки по гребным видам спорта



Первый этап проекта водноспортивного комплекса был реализован еще в 2014 году неподалеку от строящейся к мундиалю футбольной арены. Эта территория стала источником песка для создания подушки в основании главного спортивного объекта. Затем строительство «Акватории» было приостановлено.

Отметим, что согласно плану в северо-восточной части комплекса появится вертолетная площадка для «Ростов Арены». Она будет предназначена для эксплуатации винтокрылых машин экстренных служб (Ми-8) и временной подъездной дороги с твердым покрытием.