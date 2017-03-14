Рига, 14 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. С 1991 года население Латвии ежегодно сокращается на 23 тысячи человек в год, заявил профессор Латвийского университета, академик, демограф Петерис Звидриньш, сообщает портал Mixnews.lv.

Golbez Карта Латвии

«За годы независимости мы потеряли 700 тысяч человек. Было время, когда население Латвии достигало 2,7 млн человек, а Риги — почти миллиона. Но на сегодняшний день реальность такова, что мы каждые две недели теряем маленький город. Как Скрунда или Яунелгава, например. В цифрах это 55 человек в день, или 1650 человек в месяц», — рассказал профессор.

Звидриньш добавил, что число жителей Латвии уменьшается по нескольким причинам: «В эти цифры входит и иммиграция, и смертность. Но, несмотря на то, что пик иммиграции уже прошел, 70% населения Латвии убывает именно по этой причине», — отметил профессор. Также он подчеркнул, что возвращающихся и приезжающих людей мало: «На 10 уехавших у нас 2 прибывших», — сказал Звидриньш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за девять месяцев 2016 года население Латвии сократилось на 4636 человек, об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Также, по данным ЦСУ, рождаемость по-прежнему не превышает смертность, поэтому естественный прирост населения в Латвии с 1991 года остается отрицательным.

Стоит добавить, что Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы. Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,87% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.