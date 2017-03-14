Душанбе, 14 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Слухи о повышении тарифов на электричество «беспочвенны и не имеют основания». Об этом сегодня, 14 марта, сообщило таджикское государственное информагентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу национального энергохолдинга «Барки Точик».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

«Тарифы на потребление электроэнергии для населения остаются неизменными и составляют с учётом НДС 14,65 дирама за каждый киловатт-час электроэнергии», — приводит издание пояснения источника.

Напомним, 24 февраля 2017 года правительство страны поручило повысить тарифы для некоторых категорий.

Электроэнергия подорожала для потребителей в бюджетной сфере, коммунальной отрасли и для спортивных комплексов, электрического транспорта, водопроводных насосов, насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве Таджикистана, а также для мелиоративных вертикальных скважин и мелиоративных насосных станций.

Более того, взимать плату по новым тарифам поручено задним числом — с 1 января 2017 года.

Отметим также, что сам энергохолдинг испытывает серьезные финансовые трудности. В конце января 2017 года постановлением правительства компании были списаны задолженности перед Сангтудинской ГЭС-1 (совместное предприятие России и Таджикистана, где доля российских компаний составляет 75% минус 1 акция) в размере 12,5 млн сомони (93,5 млн рублей на момент списания).

Общий же объем задолженностей «Барки Точик» на начало года был оценен в 13,7 млрд сомони (105,2 млрд рублей).