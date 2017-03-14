Рига, 14 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Если в нормативном регулировании Латвии ничего не изменится, то беженцам, которые покинули страну в поисках лучшей жизни в других государствах, но были возвращены обратно, грозит жизнь на улице, заявил глава МВД Рихард Козловскис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Тёплый» приём

«Меня волнует, что произойдет с беженцами, которые будут возвращены или сами вернутся в Латвию. Они не будут подготовлены, не смогут включиться в социально-экономическую систему», — пояснил Козловскис. Министр призвал чиновников сделать все возможное, чтобы не создавалось ситуаций, когда беженцы становятся бездомными.

Напомним, в 2016 году Латвию покинули 213 человек, получивших статус беженца. Большинство мигрантов, получив статус, из Латвии отправились в Германию. Исследователь Латвийского института внешней политики Алдис Ауерс считает, что прием 776 ищущих убежища лиц для Латвии — не проблема, и даже десятикратное число беженцев не стало бы проблемой для страны.

Однако выезд беженцев выставляет Латвию в неблагоприятном свете: «Это показывает, что солидарность в приеме беженцев не может быть простой формальностью. Необходимо серьезно думать о том, как организовать их интеграцию в латвийское общество, снижать напряжение в обществе и выделять достаточное количество средств, чтобы беженцы могли обеспечить себя до момента обретения постоянного источника доходов», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава рижского отделения Международной Миграционной организации Илмар Межс заявил, что Латвия ставит мигрантов в такое положение, что они вынуждены покидать страну.

«Наша страна принимает беженцев, а впоследствии оказывается, что им нужно выбирать — или снять жилье, или купить поесть», — поясняет демограф. Обеспечить обе эти вещи на те деньги, что выделяет латвийское государство, невозможно. В итоге получается, что беженцев вынуждают покинуть страну», — считает эксперт.