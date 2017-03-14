Ярославль, 14 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Глава Некрасовского района Ярославской области Николай Золотников подал документы на конкурс по избранию главы Ярославского муниципального района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

Nekrasovskoe.yarregion.ru Николай Золотников

Полномочия нынешнего руководителя района Татьяны Хохловой, которая руководит районом 5 лет, истекают 9 апреля. Николай Золотников первым подал документы для участия в конкурсе.

«Мне исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов предложил поучаствовать в конкурсе, как я понял, это принцип ротации, когда человек возглавлявший один район, посылают руководить другим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Золотников.

Подобное уже происходило в Ярославской области в этом году — недавно главой Угличского района был избран бывший глава Мышкинского района Анатолий Курицин. Шансы Золотникова стать новым главой Ярославского района расцениваются весьма высоко. Подтверждением этого является то, что на съезде муниципальных образований его единогласно избрали председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области».

Конкурсная комиссия принимает документы до 23 марта, затем она выберет не менее двух кандидатов и предложит их на рассмотрение Муниципального совета, который и выберет нового главу района.

Ранее Золотников подавал документы на конкурс по отбору главы Некрасовского района, который должен был состояться 15 марта. Однако свою кандидатуру он снял, в связи с чем, вероятно, процедура конкурса в Некрасовском районе будет запущена заново.