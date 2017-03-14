Москва, 14 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Парламентарии из стран Европы 19 марта посетят Крым по приглашению партии «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в ходе брифинга в Госдуме.

Герб Крыма

По его словам, 18 марта в Санкт-Петербурге по инициативе «Справедливой России» пройдет международная конференция, посвященная 100-летию революции в РФ.

«Приглашены представители многих европейских стран, подтвердили свое участие представители 18-и стран, минимум будет 9 депутатов-представителей стран Европы», — отметил лидер партии.

Кроме того, по его словам, все парламентарии-участники конференции приглашены в Крым. «Мы всех участников 19 марта приглашаем в Крым. Понятно, не все изъявили желание ехать, но многие подтвердили, в том числе депутаты различных стран Европы посетить Крым, многие из них это сделают впервые», — сказал Миронов.

«Пускай лично убедятся, посмотрят, как сегодня живут наши крымчане, как живет субъект РФ», — добавил он.