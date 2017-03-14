Барнаул, 14 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Новшества, по применению онлайн-касс, касающиеся индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, а также плательщиков единого налога на вмененный доход, не поддерживают ни алтайские предприниматели, ни общественники. Для представителей малого бизнеса расходы на покупку оборудования и его обслуживание окажутся непосильными. Кроме того, не во всех сельских территориях огромного Алтайского края обеспечен доступ в интернет. Такой вывод можно сделать из пресс-релиза ОНФ в Алтайском крае, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Магазин в алтайском селе Шатобал, закрывшийся из-за того, что товары часто отдавали в долг

Руководитель региональной рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Общероссийского народного фронта, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров призывает отложить нововведение минимум до 2021 года.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в алтайском ОНФ, основные затраты — это покупка терминала. Он обойдется минимум в 40 000 руб. Расходы на интернет тоже будут не в пример больше, поскольку юридическим лицам он обходится гораздо дороже, чем физическим.

«Чтобы не допустить массовой ликвидации или ухода «в тень» предприятий малого бизнеса, нужно минимизировать расходы на введение онлайн-касс и обеспечить возможности для нормальной работы системы», — заявил Павел Нестеров.

По его словам, расходы на приобретение нового оборудования и ежемесячную оплату его обслуживания, плата за доступ в Интернет и необходимость заключения договора с оператором фискальных данных поставят большинство субъектов предпринимательской деятельности в тяжелое материальное положение.

«Мало того, ситуация чревата привлечением предпринимателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в случае неприменения контрольно-кассовой техники», — считает Павел Нестеров. Особую обеспокоенность вызывает судьба сельских предпринимателей, где уже давно сложилась практика расчетов «в долг» по записям в «амбарной книге» из-за низких и нестабильных доходов местного населения.

Читайте также: Лебединая песнь Шатобала: потомки древнего народа Алтая обречены

Вместе с тем, по расчетам общественника, к 2021 году правительство РФ могло бы минимизировать финансовые затраты предпринимателей, разработав программу утилизации старых кассовых аппаратов. Другой мерой, по словам Павла Нестерова, могло бы стать субсидирование банковской процентной ставки предприятиям малого бизнеса или льготное кредитование на приобретение новой контрольно-кассовой техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обязанность применения онлайн-касс закреплена поправками в федеральный закон от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Но законодательное собрание Архангельской области уже внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отсрочить обязанность применять новую контрольно-кассовую технику (ККТ), осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн для ряда категорий предпринимателей до 1 января 2021 года.