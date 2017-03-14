Красногорск, 14 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Московская область не является удаленным регионом, но и здесь первая главная проблема — это первичное звено, то есть терапевты и педиатры. Власти Подмосковья разработали целую программу, которая позволяет ликвидировать дефицит специалистов. Об этом сегодня, 14 марта, на открытии первого съезда педиатров заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте областного Минздрава.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

По словам губернатора, в 2016 году в область привлекли 1,1 тысячи специалистов.

«Нет необходимости подчеркивать важность работы человека, который первый встречает пациента. Учитывая, что люди здесь эрудированные и подготовленные, президентская программа делает акцент на создание особых условий для прихода специалистов в первичное звено», — сказал Воробьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в подмосковном городе Красногорске открылся первый съезд терапевтов. В рамках мероприятия состоятся заседания круглых столов и тематических секций, на которых будут обсуждаться вопросы качества медицинского обслуживания населения. Участники представят около 140 докладов на актуальные темы современного здравоохранения.