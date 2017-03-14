Тобрук, Ливия, 14 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум.



Al Jazeera English В Рас-эль-Ануфе

Силы верные Халифу Хафтару начали 14 марта наступление на важные объекты нефтедобычи на севере-востоке страны, оказавшиеся в руках вооруженных группировки, сообщает BFMTV.

«Сухопутные, военно-морские и воздушные силы ведут совместное нападение для очистки порта Рас-эль-Ануфа от террористических группировок», — заявил Халифа эль-Абиди, официальный представитель сил, выступающих на стороне Хафтара.

«Маршал Халифа Хафтар отдал утром 14 марта приказ освободить нефтяной полумесяц», — отметил он.

Нефтяной комплекс города Рас-эль-Ануфа был захвачен 3 марта Бригадами обороны Бенгази, также взявшими под контроль близлежащий порт Эс-Сидр.

В свою очередь, Ливийская национальная армия, провозглашенная маршалом Хафтаром, осуществляла с тех пор воздушные удары по позициям бригад, которые тем не менее не смогли выдавить их из города.

Напомним, в Ливии идет противостояние между поддерживаемым международным сообществом правительством национального единства, возглавляемым премьер-министром Фаизом Сараджем, распложенным в Триполи, а также парламентом, заседающего на востоке страны в городе Тобрук, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтара.

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