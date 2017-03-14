Ярославль, 14 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Ярославская область получила бюджетный кредит в размере более двух миллиардов рублей. Деньги из федерального бюджета предоставлены региону на 5 лет под 0,1% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

«Получение кредита стало результатом тесной работы правительства области с Министерством финансов РФ. Средства целевые, предназначены на замещение рыночных заимствований, а также на исполнение регионом всех принятых на себя обязательств по ранее предоставленным бюджетным кредитам», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области — директор департамента финансов Илья Баланин.

Илья Баланин сообщил, что бюджетный кредит будет направлен на досрочное погашение заимствований, полученных регионом в предыдущие годы под высокие проценты. Это позволит в этом году сократить расходы на обслуживание государственного долга области на 141,7 миллиона рублей и уменьшить текущую долговую нагрузку.

В 2016 году Ярославской области из федерального бюджета были предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме порядка 11,3 миллиарда рублей сроком на 3 года под 0,1% годовых. Условием их получения являлись обязательства по не наращиванию госдолга в дальнейшем.