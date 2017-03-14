Москва, 14 марта, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Мы вынуждены вновь обратиться к Владимиру Путину, поскольку первое наше обращение в администрации президента (АП), что называется, спустили на тормозах, заявил член инициативной группы в защиту Живописной Ярослав Никитенко. Об этом он рассказал 14 марта корреспонденту ИА REGNUM. Он также добавил, что в подтверждение того, что проблема продолжает волновать местных жителей, защитники парка на Живописной улице собрали еще более 500 подписей под повторным обращением.

Текст обращения

«В ответ на наше первое обращение с просьбой разобраться в ситуации с незаконным строительством на ул. Живописная, дом 21, под которым подписались более 15 тысяч жителей района, в администрации президента ограничились отпиской. Нам сообщили, что ознакомившись с представленными в АП правительством Москвы документами, никаких нарушений не нашли. А следовательно, и не видят оснований для пересмотра принятого ранее градостроительной-земельной комиссией Москвы решения о строительстве», — отметил активист.

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Общественники, обращаясь к президенту РФ, отметили, что московские чиновники игнорируют обращения в защиту парка на ул. Живописная. Так, например, несмотря на рассылаемые приглашения на круглый стол в Общественную палату РФ, и на другие мероприятия, организованные по проблеме стройки общественными организациями, курирующие данную проблематику чиновники не приходят, а в место этого пишут не соответствующие действительности отписки.

Однако и в АП, на которую москвичи возлагали надежду в том, что здесь разберутся в проблеме по существу, также не выступила в интересах граждан. Полученные из недр администрации ответы на обращения граждан, являются, по сути, обыкновенной перепечаткой ответов, приходивших от других структур (ДПиООС, Мосприрода, правительство Москвы), со всеми неточностями и ошибками. Ответ дан фактически теми же чиновниками, которые разрешили строительство. Не была проведена проверка изложенных в обращении фактов: приводилось перечисление совершившихся событий, содержалась некорректная и даже ложная информация.

По словам Ярослава Никитенко, вышеизложенные факты, вынудили жителей улицы Живописная, вновь обратиться к президенту с требованием разобраться по существу, и защитить права граждан на благоприятную окружающую среду. «Поскольку Администрация Президента не смогла дать ответ по существу, то я требую создать комиссию по проверке законности строительства жилого комплекса по адресу Москва, ул. Живописная, вл. 21. 2017 год объявлен Вами Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Территория строительства находится в водоохранной зоне, с трёх сторон граничит с ООПТ ПИП «Москворецкий», с четвёртой примыкает к учебно-спортивно-оздоровительному комплексу «Октябрь». Строительство жилого комплекса не только наносит ущерб природоохранной зоне, что недопустимо, но и осуществляется в прямом противоречии с принятыми законами и правилами, в том числе градостроительными кодексами Москвы и РФ, СНиПами, сводами правил, постановлениями Правительства Москвы», — заключил общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все обращения к депутатам Госдумы, Мосгордумы, и в Генпрокуратуру РФ, а также лично к мэру Сергею Собянину, в которых жители района Хорошево-Мневники указывали на многочисленные нарушения при строительстве жилого комплекса на улице Живописная, властями города так и не были услышаны. Не помогло и обращение в совет по правам человека при президенте РФ. Власти Москвы обращение правозащитников также проигнорировали, строительство продолжается.

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