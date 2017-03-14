Нижний Новгород, 14 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Встреча полномочного президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с Владимиром Путиным, состоявшаяся 13 марта, породила в Нижегородской области очередную волну слухов о возможном скором переходе Бабича на другую работу.

Андрей Репин Михаил Бабич

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи Бабич доложил президенту РФ о ходе реализации программы по уничтожению химического оружия. Полпред, который также является главой госкомиссии по химическому разоружению, отметил, что Россия может выполнить программу на год раньше срока.

И хотя пресс-служба Кремля не сообщала о других темах беседы Бабича и Путина, в Нижегородской области сразу появилась информация о якобы предстоящих перестановках в полпредстве, сообщает «КоммерсантЪ». Источники издания заявили, что Бабич в ближайшее время может покинуть свой пост и «с большой вероятностью» занять должность директора Федеральной службы судебных приставов.

Бывший глава ФССП Артур Парфенчиков в середине февраля 2017 года был назначен врио главы Карелии вместо Александра Худилайнена. Сейчас обязанности начальника ­ФССП исполняет Сергей Сазанов. В ФССП заявили, что им ничего не известно о возможном назначении Бабича. В пресс-службе полпреда от официальных комментариев воздержались. Один из источников в полпредстве напомнил, что разговоры о переходе господина Бабича в другие госструктуры ведутся «чуть ли не каждый день».

Более того, в аппарате полпреда уже якобы ждут назначения на место Бабича президента АО «НИАЭП» (входит в госкорпорацию «Росатом») Валерия Лимаренко, давнего соратника Сергея Кириенко. Лимаренко уже работал в полпредстве, когда Кириенко возглавлял эту структуру. Официально в «Росатоме» информацию о возможном назначении господина Лимаренко также не комментируют, но близкие к госкоропорации источники уверяют, что Лимаренко уже готовится к переходу на госслужбу.

В начале 2017 года информация о том, что Лимаренко может перейти из «Росатома» на работу в Нижегородский кремль, уже появлялась в СМИ. Тогда ему прочили место вице-губернатора вместо уходящего на пенсию Владимира Иванова. Однако позже выяснилось, что освободившееся кресло вице-губернатора займет Евгений Люлин.

Информация о том, что Бабич может покинуть пост полпреда, появляется не первый раз. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году у него были все шансы занять пост посла РФ на Украине.

Читайте также: «Зурабов проспал время дипломатии, на Украине нужно защищать свои ценности»

В конце июля 2016 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Зурабова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ на Украине, которые он выполнял с 5 августа 2009 года. Временным поверенным в делах РФ на Украине назначен Сергей Торопов.

Читайте также: Назван возможный кандидат на должность посла РФ на Украине

В качестве кандидатуры на пост посла официально рассматривался Михаил Бабич. Его кандидатуру даже поддержал комитет Госдумы по международным делам.

Позже Москва намеревалась запросить у Киева агреман на назначение Бабича послом, однако позже отказалась от этой идеи, проведя лишь предварительные процедуры согласования.

Кроме того, в ряде СМИ появлялась информация о возможном назначении Бабича послом в Турции, но дальнейшего развития эта история так и не получила.