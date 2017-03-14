Ярославль, 14 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. С начала четвертой четверти дети, находящиеся в следственном изоляторе Рыбинска Ярославской области начнут занятия в школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека Ярославской области.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, отсутствие занятий у подследственных СИЗО-2 обнаружил Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. В ходе визита в выяснилось, что подросткам выдали учебники еще 1 сентября, однако в СИЗО до сих пор не налажена работа по организации выездных уроков.

14 марта на расширенном межведомственном совещании было решено возобновить занятия. Как выяснилось, всему виной изменения в федеральный закон об образовании, где не прописан механизм обучения детей, находящихся в следственном изоляторе. Непонятно как учителя должны добираться туда, кто им будет оплачивать работу. Если в ярославском СИЗО-1 эту проблему смогли решить, то рыбинцам потребовалось вмешательство властей. В результат принято решение, что сразу после каникул, которые наступают через 2 дня, пять учеников 6, 7, 8, 9 классов начнут обучение. Учителя будут приезжать в изолятор и обучать школьников.

«Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин обратится в комитет Ярославской областной Думы с предложением выйти с инициативой на федеральный уровень об ускорении принятия порядка, определяющего механизм получения образования несовершеннолетними, содержащимися в следственных изоляторах.

Подобный порядок был разработан еще в 2015, однако его принятие затянулось. Проблема существует не только в Ярославской области, но и других российских регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской и Кировской областях, Забайкальском крае. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, который состоится 21 марта, и при положительном решении будет вынесен на заседание Думы 28 марта. Кроме того, Уполномоченный обратится с соответствующими предложениями в Минобрнауки и Министерство юстиции РФ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате омбудсмена.