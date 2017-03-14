Тегеран, 14 марта, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Россия и Иран ведут переговоры о нефтегазовых контрактах на общую сумму $10 млрд. Речь идет, в том числе о государственных компаниях в иранских нефтегазовых проектах. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, российские компании таким образом собственными руками создают себе серьезного конкурента на основных для РФ рынках сбыта нефти и газа. Об этом эксперт заявил ИА REGNUM сегодня, 14 марта.

Adam Jones Газовый факел. Иран

«Я думаю, что на самом деле, «Газпром» ничего от этого не выиграет. Непонятно, почему «Газпром» пытается ввязаться в истории с иранским газом. Единственный плюс для российских компаний от участия в каких-то проектах в Иране, Пакистане, Индии — это непосредственно быть подрядчиками, строить газопроводы, какие-либо другие объекты и получать за это деньги. Но разрабатывать, например, месторождения газа в Иране, мне кажется, это полный абсурд. Мы с Ираном являемся конкурентами на глобальном рынке газа. Помогать ему развиваться, это значит, создавать собственными руками себе конкурента», — объяснил Юшков.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам встречи первого вице-премьера Игоря Шувалова с министром информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики, сопредседателем межправительственной российско-иранской комиссии Махмудом Ваези заявил, что Москва и Тегеран ведут переговоры о новых проектах в общей сложности на $10 млрд.

Новак сообщил, что в ходе встречи обсуждалось участие российских энергетических компаний в освоении 11 месторождений углеводородов, которые располагаются на территории Ирана. Речь идет о таких нефтегазовых компаниях РФ как ведут «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть». Министр отметил, что в настоящее время уже два проекта договоров находятся в высокой степени готовности. Этими проектами займутся «Зарубежнефть» и «Росгеология».

»Также Иран стремится построить СПГ-заводы и продавать на рынки Восточной Азии газ, где мы будем конкурировать на рынках Китая, Японии, Южной Кореи, потому что наш СПГ в эти страны идет с Сахалина. Если строить ему (Ирану — прим.ред.) множество газопроводов и развивать газотранспортную систему внутри страны, то рано или поздно он расширит газопровод в Турцию и будет пускать газ в Европу. На наш основной рынок сбыта», — предположил ведущий аналитик ФНЭБ.

Примерна та же ситуация наблюдается с российскими нефтяными компаниями. По словам Юшкова, нефтяные госпредприятия должны действовать в интересах государства: добывать нефть на территории РФ, платить налог на добычу, экспортные пошлины.

Если говорить о контроле с российской стороны части иранского нефтегазового сектора, то эта перспектива имеет массу оговорок. Например, в случае, если РФ и ИРИ заключат соглашение о разделе продукции, то российские компании все равно будут продавать добытую в Иране нефть на своих традиционных рынках сбыта.

«Естественно, продаст его покупателям нефти. Индии, например. Газ, если СПГ будет, опять же Индии или странам Азии. Там «Газпром» будет конкурировать со своим же газом. Если он в проекты СПГ войдет, будет сжижать газ и продавать его, например, в Японию. Будет конкурировать с собственным газом с Сахалина. Это абсурд. Какой-то газовый каннибализм, что называется», — подчеркнул Игорь Юшков.

По его словам, логично, когда негосударственные компании входят в различные проекты и действуют сугубо в своих коммерческих интересах. Однако если речь идет о государственных компаниях, то они должны действовать в интересах своего основного собственника — государства, а не ориентироваться сугубо на прибыль.

Ярким примером является деятельность «Лукойла», к примеру, в Ираке. Там компания на Западной Курне-2 добывает большие объемы черного золота, сказал эксперт. Однако запретить делать это компании никто не может, так как это частная компания.

«Но когда государственные компании действует не в интересах своего собственника, то немного странная картина», — заключил аналитик.

Напомним также, что в 2015 году «Зарубежнефть» подписала меморандум о разработке иранского месторождения Шангуле, которое входит в блок Анари. Его запасы оцениваются в общей сложности в 2 млрд баррелей нефти. «Газпром нефть» тоже подписала меморандум по месторождению Шангуле, но позже — в прошлом году. Кроме того, создать совместное сервисное предприятия для работы в ИРИ планирует и «Росгеология».