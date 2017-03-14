Барнаул, 14 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Действия «черного лесоруба» привели к обесточиванию участка железнодорожного пути перегона Южный — Калманка в Алтайском крае. Подробности ЧП корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 марта, в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России Барнаулец срубил деревья на участке железнодорожного пути перегона Южный- Калманка в Алтайском крае

То, что причиной отключения электричества стало спиленное дерево, лежавшее на оборванных проводах контактной сети, установила следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия. Также в полосе отвода железнодорожного полотна полицейские обнаружили еще несколько спиленных деревьев и следы автомобиля.

Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России Барнаулец срубил деревья на участке железнодорожного пути перегона Южный- Калманка в Алтайском крае

Дальнейшая информация была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Лесорубом оказался 29-летний житель Барнаула. Он не стал отрицать, что четыре сосны в районе Ленточного шоссе незаконно спилил именно он, и что одно из деревьев упало на провода железнодорожной контактной сети.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последнее время в Алтайском крае было выявлено несколько случаев незаконной рубки деревьев. Об одном из самых громких сотрудники Алтайской таможни, транспортной полиции и УФСБ РФ по Алтайскому краю проинформировали 13 марта 2017 года: в совершении преступления подозревают предпринимателя из Омска, который в обход действующего законодательства организовал вывоз по подложным документам более 61 тысячи кубометров алтайского леса.