София, 14 марта, 2017, 14:26 — ИА Регнум. На музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве от Болгарии выступит самый молодой участник — 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Okras Кристиан Костов. 2015

Костов родился в Москве 15 марта 2000 года, его отец болгарин, мать — гражданка Казахстана. Российским телезрителям он знаком по песенному конкурсу «Голос.Дети», одним из финалистов Костов стал в 2014 году, его наставником был Дима Билан.

В Киеве певец выступит с композицией Beautiful Mess. «Сейчас я являюсь самым молодым участником конкурса. Но именно это меня дополнительно мотивирует», — заявил Костов.

Кандидатура артиста была утверждена за два дня до 17-летия Костова, что стало для него «самым большим и волнующим подарком».

Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».

МИД Украины назвал выбор представительницы России «провокацией» в связи с тем, что в 2015 году певица посещала Крым. В Киеве сразу же зазвучали заявления о том, что Юлию Самойлову не следует пускать в страну.