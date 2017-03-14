Вашингтон, 14 марта, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Более пяти тысяч авиарейсов отменены в США в связи со штормовым предупреждением, сообщает сегодня, 14 марта, портал FlightAware.

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Синоптики предупредили о предстоящем шторме на Восточном побережье. При этом температура ожидается ниже обычной для этого сезона (до — 4 °С).

«Общее число отмененных рейсов внутри/в/из США сегодня составляет 5348», — сообщили на авиапортале.

Метеорологи заявили, что снежная буря распространится на Нью-Йорк, Пенсильванию, Коннектикут, Мэн и другие территории. 14 марта толщина снежного покрова составит 30−45 сантиметров, сообщает The Associated Press.

Напомним, плохая погода стала причиной отмены визита в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель, запланированного на 14 марта.

О переносе визита главе ФРГ сообщил лично президент США Дональд Трамп — он связался в Меркель по телефону и предложил перенести переговоры на 17 марта.