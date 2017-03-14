Астана, 14 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Население казахстанского города Актюбинска внезапно увеличилось на 30 тысяч человек. Участковые города во время обхода садоводческих товариществ, дома в которых числятся как нежилые, обнаружили незарегистрированных граждан, основную часть которых составляют оралманы (репатрианты), а также сельские жители, которые перебрались поближе к городу в поисках работы. Об этом на встрече с министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой сообщил аким (губернатор) Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Ю. Данилевский Актюбинск. Базар

«70 тысяч жителей у нас самозанятые. Часть из них непродуктивно. С ними мы работаем. Но у нас менталитет такой, люди скрывают, что не работают. Мы пытаемся навести учет. И в ходе обхода дачных участков выявили неучтенных около 30 тысяч человек», — рассказал глава региона.

При этом он отметил, что из-за отсутствия регистрации эти люди не могут встать на учет в центре занятости и претендовать на льготы и пособия.

Следует отметить, что Актюбинская область не единственная, где имеются неучтенные граждане. Практически в каждом регионе республики проживают лица без регистрации. Однако наличие таких людей именно в Актюбинской области вызывает определенную тревогу, поскольку именно здесь 5 июня 2016 года произошел теракт, жертвами которого стали 8 человек и 23 получили ранения. В тот день группа радикальных экстремистов совершила нападения на охотничьи магазины и воинскую часть Национальной гвардии, расположенную в городе.

Напомним также, что 15 июня 2016 года глава городского департамента Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) Нурлан Кыдырбаев на встрече с премьер-министром страны сообщил, что в регионе насчитывается свыше полутора тысяч радикально настроенных граждан.

«В регионе ведется работа по выявлению пособников произошедшего теракта. Чтобы контролировать салафитов, уходит много сил. С прошлого года нам удалось переубедить 32 салафита, однако для проведения этой работы не хватает грамотных теологов и имамов. Необходимо готовить местные кадры», — сообщил тогда глава ДКНБ.

Кыдырбаев сообщил также, что чекистам удалось пресечь деятельность 14 радикальных группировок. Полицейскими было арестовано 36 человек, которые планировали провести насильственные акты в Казахстане и за рубежом.