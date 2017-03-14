Киев, 14 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Регламентный комитет Верховной рады Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект, который обязывает парламентариев выступать с трибуны только на украинском языке. Соответствующее поручение комитету дал спикер Рады Андрей Парубий, передает 14 марта телеканал «112 Украина».

Джордж Беллоуз. Обращение к народу. До 1925

В ходе утреннего заседания украинского парламента Парубий напомнил, что ранее выступил инициатором внесения законопроекта о выступлениях на государственном языке. Теперь он поручил рассмотреть проект в кратчайшие сроки — уже 15 марта.

«Поэтому я сейчас даю поручение Регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы побыстрее могли его вынести на повестку дня сессии и законодательно закрепить тот факт, что на заседаниях ВРУ могут выступать только на государственном языке», — заявил он.

Поводом к заявлению Парубия стал инцидент, произошедший в Раде утром 14 марта, когда депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул говорил с трибуны по-русски.

Два депутата стали требовать от Вилкула перейти на украинский язык, однако парламентарий продолжал говорить по-русски, критикуя действия радикалов по блокаде Донбасса.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала депутатов к сохранению порядка и также попросила Вилкула продолжить речь по-украински, однако он продолжал говорить по-русски.

8 февраля в украинском парламенте уже поднимался вопрос о языке выступлений. Тогда Парубий призвал депутатов из «Оппозиционного блока» пользоваться украинским языком и предположил, что выступление парламентариев, не владеющих в должной мере государственным языком, может сопровождаться синхронным переводом.