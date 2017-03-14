Барнаул, 14 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Собственники барнаульского ТЦ «Галактика», где в конце 2016 года под тяжестью снега произошло обрушение крыши, получили возможность начать капитальный ремонт объекта. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Госинспекции по Алтайскому краю, опубликованного сегодня, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Так выглядела демонтированная круша ТЦ «Галактика» после обрушения

Согласно проектной документации, получившей положительное заключение после проведения повторной экспертизы, в торговом центре предусмотрены мероприятия по усилению элементов конструкций покрытия, несущая способность которых оказалась не обеспеченной, несмотря на наличие положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, на основании которой было построено здание.

Также положительное экспертное заключение поручили застройщики еще одного социально значимого объекта. Речь идет о торговом центре «Леруа Мерлен», построенном на Правобережном тракте, 25 в Барнауле. В ходе проведения повторной экспертизы, которую осуществили специалисты КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», застройщику тоже потребовалось внести изменения в проектную документацию, получившую ранее положительное заключение негосударственной экспертизы. Необходимые работы, в том числе по конструктивной части, уже проведены и одобрены, — отмечают в Госинспекции.

Руководитель этого ведомства Андрей Степанов при этом напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, строительство социально значимых объектов и объектов с пребыванием большого количества людей, с привлечением средств бюджетов всех уровней осуществляется по проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Именно госэкспертиза, по словам чиновника, обеспечивает гарантию надежности и безопасности зданий как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации. «В иных случаях, обеспечение надежности и безопасности объектов является сферой ответственности проектных и негосударственных экспертных организаций», — отметил Андрей Степанов.

Напомним, ранее недовольство качеством частных строительных экспертиз высказал и алтайский губернатор Александр Карлин. «Хорошо, что из-за обрушения кровли никто не пострадал. Но это тревожный сигнал. Объекты с большим количеством посещения людей должны более тщательно проверять перед выдачей разрешения на эксплуатацию. Будут повышены требования к органам, осуществляющим надзор», — пообещал глава региона на одной из пресс-конференций в декабре 2016 года.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, после обрушения крыши над супермаркетом «Ашан» в ТЦ «Галактика», несмотря на отсутствие пострадавших, собственнику было предписано приостановить дальнейшее строительство второй очереди объекта, а также — пройти повторную государственную экспертизу всего проекта.

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По поручению первого вице-премьера правительства Алтайского края Сергея Локтева была создана комиссия, которая и занялась исследованием всех обстоятельств случившегося. Эту группу, в которую вошли представители Госинспекции Алтайского края, Минстройтранса региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра, и возглавил Андрей Степанов.

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Для убеждения застройщиков социально значимых объектов в необходимости повторной экспертизы ему пришлось применить власть, но усилия не прошли даром. На его призыв откликнулись собственники ТС «Леруа Мерлен», намеревающиеся открыть в Барнауле второй торговый центр. Дальнейшие события показали, что эти действия были оправданы.