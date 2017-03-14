Москва, 14 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Актер и шоумен Никита Джигурда в своем Instagram заявил, что собирается поехать в Киев на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», чтобы представлять Донецкую Народную Республику.

Цитата из к/ф «Любить по-русски». Реж. Евгений Матвеев. 1995. Россия Никита Джигурда

При этом Джигурда сообщил, что кандидатуру одобрил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 9 марта скандально известный артист, склонный к эпатажу, получил паспорт Донецкой Народной Республики. Свое желание стать гражданином ДНР Джигурда объяснил несогласием с политикой киевских властей и протестом против действий украинских националистов.

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В ноябре 2016 года адвокат супруги Джигурды Марины Анисиной заявил, что артиста могут депортировать из России на Украину, если будет установлена незаконность его пребывания на территории страны

Будучи гражданином Украины, он нарушает российское законодательство, а именно правила миграционного учета, сказал адвокат Анисиной.

18 февраля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, все документы, выданные властями ДНР и ЛНР являются действительными на территории России.