Москва, 14 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В фильме телеканала CNN о президенте Российской Федерации Владимире Путине нет «ничего нового». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Все было так, как и прогнозировалось, — говорит представитель Кремля. — Это очередной материал, находящийся в русле истеричного эмоционального фона, он основывается на мнении, которое чаще всего является абсолютным вымыслом».

Песков также добавил, глава РФ Путин пока не смотрел новый фильм американской телекомпании CNN, так как выход картины состоялся ночью 14 марта.

Напомним, телеканал CNN в ночь на вторник, 14 марта, показал фильм о Путине «Самый могущественный человек в мире». Картина, автором которой является журналист Фарид Закария, была посвящена карьере Путина, а также влиянию Москвы на мировые процессы.

Читайте также: Репортаж о Путине — «самом могущественном человеке мира» выйдет на CNN

Читайте также: Автор «Самого могущественного человека в мире» повторил все домыслы о РФ