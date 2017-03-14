Москва, 14 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Повышение ставок ФРС США негативно отразится на стоимости всех основных валют против доллара, кроме того, рубль может ослабить публикация данных по запасам сырой нефти в США. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 марта аналитик eToro Михаил Мащенко, говоря о прогнозе относительно итогов заседания ФРС США 15 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Атмосфера вокруг российской валюты в данный момент складывается, мягко говоря, не самая благоприятная для роста. На рубль давят очередные высказывания главы Минэкономразвития о завышенном курсе, валютные интервенции ЦБ, а также негатив на сырьевом рынке. В данный момент, судя по различным опросам и рейтингам, большинство участников рынка ожидает повышения процентных ставок в США 15 марта, что должно негативно отразиться на стоимости основных валют против доллара», — отметил он.

Кроме того, на курс валют должна оказать влияние публикация данных по запасам сырой нефти в США, предполагает Мащенко. «15 марта ожидается также и крайне важный отчет из США по запасам сырой нефти, который ранее сыграл важную роль в крупнейшем за полгода обвале котировок нефти. Таким образом, рубль может получить удар сразу с двух сторон. Тем не менее на особо сильное падения курса национальной валюты рассчитывать все же не стоит — ожидания инвесторов по ставке ФРС уже частично учтены в текущих ценах», — полагает аналитик.

15 марта стартует двухдневное заседание ФРС США. Рынки ожидают от Федрезерва решения о повышении ставки до 1%. Ранее на заседании в феврале 2017 года ФРС приняла решение о сохранении диапазона ставок на уровне 0,50−0,75%.