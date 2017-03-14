Москва, 14 марта, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Платный въезд в города будет «привязан» к историческим местам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»). «Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах», — сообщил парламентарий, говоря о поправках ко второму чтению правительственного законопроекта.

Святое место

При этом для признания районов городов историческими, по словам депутата, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено».

Правительственный законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах Госдума приняла в первом чтении в декабре 2016 года. В ходе обсуждения замглавы Минтранса Сергей Аристов отметил, что «интенсивный рост автомобильного парка, концентрация деловой активности в агломерациях осложнили проблему устойчивого развития транспортной системы страны в целом». «Перегрузка дорог приводит к снижению скоростей движения, повышению себестоимости перевозок, в том числе грузовых, росту ДТП и многим другим факторам, способствует снижению качества жизни населения», — указал он.

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Законопроект, в частности, наделяет высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления правом введения временных ограничений или прекращения движения автомобилей для обеспечения эффективности организации дорожного движения, посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой — в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий ТС, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

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