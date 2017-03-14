Ярославль, 14 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Ярославле открылась выставка для слабовидящих скульптора Елены Пасхиной «Руками трогать можно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

Yarmp.yar.ru Афиша выставки

Выставка «Руками трогать можно» предназначена для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, для кого осязание — главный способ познания окружающего мира. Новая музейная экспозиция открывает гостям двери в мир современной скульптуры.

Ярославский музей-заповедник не первый год работает в рамках реализации государственной программы «Доступная среда», рассчитанной до 2020 года. В работе над выставкой музею очень помогли партнеры — Ярославская областная специализированная библиотека для слепых и слабовидящих. Сотрудники библиотеки подготовили тексты, написанные шрифтом Брайля. Благодаря рельефно-точечному тактильному шрифту будущие посетители с ограниченными возможностями здоровья смогут получить максимально полную информацию об экспонатах новой выставки.

В презентации выставки приняли участие скульптор Елена Пасхина, директор Ярославской областной специализированной библиотеки для слепых и слабовидящих Елена Валяева, директор Гаврилов-Ямской школы-интерната Елена Басова.

«На выставке «Руками трогать можно» представлены макеты некоторых работ скульптора Елены Пасхиной: стелы в честь Ситской битвы (монумент установлен на берегу реки Сить в деревне Лопатино Некоузского района), барельеф-иллюстрация «Слово о полку Игореве», некоторые барельефы из Аллеи полководцев, расположенных у Музея Боевой славы. Также в новой музейной экспозиции модели известных памятников, любимых ярославцами и гостями города — памятник Леониду Собинову, «Постовой Романовской заставы», две фигуры декоративного оформления Театра Юного зрителя», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике.

Выставка знакомит посетителей с разными видами и жанрами скульптуры — это и скульптура малых форм, и станковые работы, различные рельефы, фризы, скульптурные портреты. На выставке организованы занятия для посетителей разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья.