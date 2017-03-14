Сочи, Краснодарский край, 14 марта, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Сборная России по регби примет на своем поле команду из Германии. Игра в рамках чемпионата Европы-2017 состоится на стадионе «Центральный» в краснодарском Сочи 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отметили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт», розыгрыш чемпионата Европы сезона 2017/18 является особенным. Именно по итогам этого двухкругового турнира определится второй участник Кубка мира 2019 года от этой группы команд вслед за сборной Грузии. «Лелос» получили путевку в Японию, удачно выступив на Кубке мира в Англии в 2015 году.

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За вторую путевку борьбу ведут сборные России, Румынии, Испании, Германии и Бельгии.

На сегодня российские регбисты занимают предпоследнее место в группе с одной победой в четырех встречах. Спортсмены сборной России уступили Испании, Румынии и Грузии. Победной встреча «медведей» оказалась только со сборной Бельгии, которую они обыграли на выезде со счетом 25:18. У сборной Германии в активе восемь очков. Столько же и у Испании. После трех туров пятерку команд, претендующих на путевку в Японию, с 15 очками возглавляет сборная Румынии.

Между собой сборные России и Германии провели восемь матчей. Во всех встречах победы одержала российская команда.

Регбисты сборной России, которые 13 марта вернулись в Сочи, уже начали активную подготовку к предстоящей матчу пятого тура чемпионата Европы против сборной Германии.

Из игроков, которые выезжали в Тбилиси на матч с Грузией, в Москве остался нападающий Сергей Чернышев («Слава-ЦСП»). В то же время в расположение команды вернулись Андрей Поливалов, Андрей Темнов, Никита Чурашов (все — «Енисей-СТМ»), Валерий Цнобиладзе («Красный Яр») и Сергей Тришин («ВВА-Подмосковье»). 14 марта в Сочи прилетит Игорь Галиновский («Красный Яр»).