Махачкала, 14 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов присвоил почетное звание «Народный художник республики Дагестан» заслуженному художнику России Никасу Сафронову. На встрече с художником глава региона отметил, что высокое звание присвоено за то, что Сафронов внес большой вклад в развитие культуры и искусства республики, сообщили ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Пресс-служба главы Дагестана Рамазан Абдулатипов присвоил звание Народного художника Дагестана Никасу Сафронову

«Вы активизировались в дагестанском направлении. Ваш приезд в Дагестан, ваша работа в регионе для нас очень важны, мы нуждаемся в таком взаимодействии с деятелями культуры. Вы своим искусством «собираете нашу страну в единое государство и укрепляете единство ее народов. Вы выполняете важную государственную и просветительскую функцию», — сказал Абдулатипов.

Сафронов поблагодарил главу республики за высокую оценку его мастерства и обещал вернуться в регион летом, чтобы «запечатлеть знаковые для Дагестана места». «В республике с такой богатой и древней культурой всегда найдется много работы для творческого человека», — заявил художник.

Отметим, Никас Сафронов проводил свою персональную выставку в Махачкале в сентябре 2016 года. В Музее изобразительных искусств художник выставил более 150 избранных работ разных направлений, в том числе портреты, пейзажи, сюжетные композиции в стиле символизм и т. д.

Художник тогда сообщил изданию РИА «Дагестан», что выставку открыл по просьбе главы республики Рамазана Абдулатипова. «Для меня Рамазан Гаджимурадович — очень близкий человек, и к вам я приехал по его просьбе. Он еще несколько лет назад предлагал мне представить в республике выставку, и хочу признаться, что я искренне счастлив быть сегодня в Дагестане», — заявил Сафронов.