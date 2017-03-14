Ярославль, 14 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащий мэрии Ярославля, провел закупку на поставку природного биорегулятора «БИОФОКС» без проведения конкурса у ООО «Тортилла», учредителем которого до 29 декабря 2016 года являлась Елена Блощицына — по всей вероятности, жена директора ОАО «Ярославльводоканал» Вадима Блощицына. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок и данных ЕГРЮЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Цена сделки составила 26 млн 153 тыс рублей.

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«БИОФОКС» — природный биорегулятор, использующийся для улучшения биологической очистки сточных вод, его производит московская компания ООО КСПТ «РАСТР». «Тортилла» — один из дилеров «РАСТРа». Ранее этот препарат на «Ярославльводоканале» не применялся. Однако он применялся на «Костромаводоканале», директором которого был нынешний глава «ЯВК» Вадим Блощицын, а затем на предприятии «Водоканалсервис» в городах Нерехта и Галич, где также работал Блощицын.

Использовался «БИОФОКС» и на водоканале города Владимира. Однако закупки этими водоканалами биорегулятора были значительно меньше, чем у «Ярославльводоканала». Препарат для улучшения очистки сточных вод закупался на суммы в несколько сот тысяч рублей. По стране же максимальные закупки колебались, по данным сайта госзакупок, до 3−4 млн рублей, то есть в разы меньше, чем купил Ярославский водоканал. Поставщиком в Ярославской, Костромской и Владимирской областях выступала именно «Тортилла».

ООО «Тортилла» зарегистрировано в 2012 году. Директором компании и ее соучредителем до недавних пор являлась Елена Викторовна Блощицына. Основной вид деятельности — оказание туристических услуг, а также ряд других видов. При этом согласно публичной статистике, выручка предприятия не превышала 2,5 млн рублей в год. В декабре 2016 года, после прихода на пост главы города Владимира Слепцова, Вадим Блощицын был назначен директором ОАО «Ярославльводоканал». Вскоре после этого (29 декабря 2016 года) Елена Блощицына выходит из состава учредителей фирмы и 19 января 2017 года покидает пост директора, а возглавляемый Блощицыным «Ярославльводоканал» включает в план закупок «БИОФОКС». Объем закупки составил 2,6 тонны по цене, указанной на сайте компании-производителя — 9971 руб за килограмм, без каких-либо скидок за столь масштабную сделку. Закупка была произведена у единственного поставщика — ООО «Тортилла». При этом у «БИОФОКСА» есть аналоги, как отечественные («Биоксим Аква»), так и импортные («Оксидол»). Кроме того, тот же «БИОФОКС» продает ряд дилеров.

Примечателен ещё один факт. На протяжении 2014−2016 годов ОАО «Коммунальные услуги» (г. Ростов Ярославской области) заключало договоры с ИП Блощицыным Вадимом Витальевичем на оказание услуг по внедрению биологического регулятора «Биофокс-оксидол» за 840 тыс рублей, при этом поставщиком «Биофокса» была именно «Тортилла».

Все вышесказанное позволяет предположить, что нынешний директор предприятия имел контроль над «Тортиллой» ранее через Елену Блощицыну, а выход ее из состава учредителей явился лишь средством избежать коррупционной составляющей в планируемой сделке. Не исключено, что через иных лиц Блощицын продолжает контролировать фирму. Формально Вадим Блощицын не входит в состав закупочной комиссии предприятия, а предложение купить «БИОФОКС», судя по протоколу закупки у единственного поставщика от 3 марта 2017 года, высказала главный технолог Светлана Паничева. Необходимость дополнительных трат на предприятии, принадлежащем мэрии города, было объяснено целями «обеспечения стабильной работы очистных сооружений канализации при всех технологических режимах». Однако считать всю цепочку обстоятельств случайной довольно сложно.

Это уже третья сомнительная сделка «Ярославльводоканала» за короткий период работы нового директора. Ранее предприятие купило коагулянт для очистки воды более чем в два раза дороже, чем предлагал один из поставщиков. Нарушение со стороны водоканала при проведении той закупки установил УФАС. Затем предприятие купило 4 автомобиля «Тойота» («Кэмри» и «Хайлендер»), имея по предварительным данным убытки за 2016 год.

В случае с коагулянтом свои действия руководство «Ярославльводоканала» объяснило заботой о здоровье ярославцев. Там, кто бы ни выиграл конкурс, поставить некачественный продукт невозможно — качество воды контролируется и его снижение было бы замечено жителями. А вот в случае с веществом, улучшающим очистку канализационных стоков проверить, насколько лучше стали они очищаться, значительно труднее. Как почти невозможно проверить, был ли вообще поставлен именно этот препарат и в каком объёме. Кроме сотрудников предприятия, об этом вряд ли кто-то может узнать.

Директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын спустя некоторое время прокомментировал ситуацию. По его словам, закупка препарата нужна, так как сейчас стоки очищаются недостаточно хорошо.

«Мы готовимся полностью поменять биоценоз в аэротенках. Зачем водоканалу это надо? Станция работает плохо. Получили в прошлом году штраф 191 миллион рублей. Нам нужны реальные действия в этом году по улучшению работы станции, чтобы в суде заключить мировое соглашение. Деньги надо тратить на реконструкцию станции и улучшение очистки стоков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын.

Что касается деталей заключения договора с ООО «Тортилла», то Блощицын уверяет, что фирма с ним никак не аффилирована.

«Если каждого человека носящего схожую фамилию считать моим родственником… Я не женат больше 20 лет, точно забыл, когда со мной развелись. Хотели заключить договор напрямую с «РАСТРом». Не получилось», — пояснил Вадим Блощицын.