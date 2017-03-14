Москва, 14 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о натуральном возмещении по ОСАГО на пленарном заседании 15 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Была большая дискуссия по второму чтению законопроекта по ОСАГО. Он остался в порядке работы на 15 марта», — сообщил парламентарий.

По его словам, на обсуждение законопроекта приглашены представители Минфина, ЦБ. «И постановление будет по этому законопроекту расширенное, не формальное. Такое поручение дано комитету», — рассказал Мельников.

Законопроект о преимущественном натуральном возмещении по ОСАГО был принят в первом чтении 14 декабря 2016 года. Документ, окончательно подготовленный комитетом ко второму чтению, предполагает, что новый порядок будет действовать только в отношении вновь заключенных договоров ОСАГО.

Ранее предполагалось, что ЦБ будет иметь право вводить натуральное возмещение по ОСАГО своим решением в так называемых «токсичных» регионах и по тем договорам, которые были заключены до вступления закона в силу.